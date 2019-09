Burgemeester van Bree door het dolle heen: “Stiekem bleef ik altijd hopen op Kims comeback!” Birger Vandael

12 september 2019

15u43 4 Bree Burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V) kreeg donderdagmiddag het nieuws te horen waar ze stiekem al jaren op hoopte. “De comeback van Kim Clijsters zal een boost zijn voor de hele regio. We zullen als stad alles doen om haar te steunen."

Voor Van der Auwera was het een complete verrassing dat de tennisster een comeback maakt. “Ik had ze deze week nog gezien op haar academie. Ze zag er heel gelukkig en vrolijk uit, maar dat is ze natuurlijk altijd. Ik ben blij dat ik nog eens zo verrast word!”

Volgens de burgemeester is de comeback een goede zaak voor de stad. “Kim is hier altijd het van het geweest. Ze zal zorgen voor extra aandacht voor het (vrouwen)tennis. Als Nadal en Federer voor zo een lange periode succesvol kunnen blijven, dan kan Kim dat ook. Ik ben ervan overtuigd dat ze nog grote prestaties kan leveren.”

Nooit verstopt

In de stad heeft Clijsters zich nooit verstopt. Zo opende ze dit voorjaar nog haar eigen padelclub, nadat haar Kim Clijsters Academy al in 2014 de deuren opende. “Ze komt veel onder de mensen, haar kinderen sporten hier en haar man zit in het basketwereldje. Dat maakt dat we de familie Clijsters vaak zien opduiken. Ze is één van ons”, vertelt Van der Auwera. “Als stad zullen we in de toekomst zeker weer allerlei leuke dingen doen rond haar wedstrijden. We steken binnenkort de hoofden al eens bij elkaar met betrekking tot haar terugkeer. En dan zullen op termijn de festiviteiten ook wel volgen.”