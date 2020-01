Bulgaarse winkeldieven betrapt in Bree MMM

23 januari 2020

17u31 0 Bree Twee Bulgaren zijn woensdag betrapt op een winkeldiefstal in een handelszaak op de Toleikstraat. Het duo wordt gedagvaard in snelrecht.

Politie CARMA kreeg woensdag rond 14u een oproep binnen van een winkeldiefstal in een kledingzaak op de Toleikstraat. Vier personen werden staande gehouden door het winkelpersoneel nadat het alarm was afgegaan. Twee personen besloten om de komst van de politie niet af te wachten en vluchtten weg in een auto.

Een 25-jarige man en een 21-jarige vrouw bleven wel ter plaatse en werden door de politie gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. Het duo was in het bezit van een tas met gestolen kleding. Het parket dagvaardde beide verdachten in toepassing van het snelrecht