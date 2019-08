Bruidsboetiek ‘Le Chapeau Bree’ wordt

(opnieuw) ‘Couture Paule’ Birger Vandael

26 augustus 2019

17u50 0 Bree Deze maand heropende bruidsboetiek Le Chapeau Bree de deuren als ‘Couture Paule’. Na meer dan een decennium krijgt de winkel dus weer haar oorspronkelijke naam. Het vertrouwde team onder leiding van Els Jansen blijft behouden, enkel de ‘look & feel’ van de winkel verandert, alsook het aanbod van de bruidsmerken.

Couture Paule is een vertrouwde naam in de omgeving en daarom werd er bewust gekozen om deze naam nieuw leven in te blazen. “We willen een vaste waarde in de regio zijn”, zegt Els. “We zijn ervan overtuigd dat de winkel nog groeipotentieel heeft. Bovendien hebben we een fantastisch en zeer gemotiveerd team om bruidjes een uitstekende service te geven en hen de gedroomde bruidsjurk te bezorgen. Bij Couture Paule wordt voor iedere bruid de tijd genomen. We pinnen ons niet vast op één uur wat bij de meeste bruidswinkels het geval is. Bij ons duurt een pasafspraak soms drie uur, of zolang dat nodig is.”

Fris interieur

Het interieur wordt opgefrist en getransformeerd naar een heel gezellige ruimte waar bruidjes ongedwongen hun droomjurk kunnen uitkiezen: op het gelijkvloers voert donker hout de boventoon en hangt er een warme, gemoedelijke sfeer. Op de eerste verdieping overheersen beigetinten met hier en daar gouden toetsen. De riante etage baadt in een oase van natuurlijk licht. Qua aanbod vernieuwt de winkel het gamma bruidsmerken en richt het zich op Europese collecties waaronder de Belgische merken Marylise en Rembo Styling, het Nederlandse Ladybird, en de Spaanse merken White One en St. Patrick. Alle info vind je terug via www.couturepaule.be.