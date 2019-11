Breese scholen werken rond weerstations BVDH

20 november 2019

Drie aardrijkskundeleerkrachten uit Bree stelden zich kandidaat om mee te werken aan een project rond weerstations. Dit project ‘VLINDER’ (VLaanderen IN De weER) van de Universiteit Gent wil metingen van over heel Vlaanderen met elkaar vergelijken. Er werd gekozen voor twee locaties: een akkerbouwgebied in Tongerlo en de Oudsberg. In TISM zijn het de leerlingen van het 3de jaar Industriële Wetenschappen die tijdens de lessen engineering het weerstation assembleren. In het SAB gebeurt dit door vrijwilligers van het 5de jaar op woensdagnamiddag. Ook op Heilig Hart wordt er rond de weerstations gewerkt.