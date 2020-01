Breese kunstenares Marie-France Geuens exposeert in ‘Interform’: "Muziek vormt de inspiratie voor een schilderij” BVDH

28 januari 2020

12u19 0

De Breese kunstenares Marie-France Geuens (41) stelt momenteel haar werk tentoon bij ‘Interform’ aan de Hasseltweg in Genk. In totaal kan je er een 75-tal werken bezichtigen, daarbij onder andere etsen en linosnedes. Geuens schildert doorgaans alles uit haar hoofd, is tegelijk aan meerdere werken bezig en combineert graag met muziek. Heel wat mensen kennen haar van de schilderlessen die ze geeft in Bree en Peer. Zondagnamiddag tussen 14 en 18 uur is ze zelf aanwezig om de nodige toelichting te geven. Een exacte einddatum voor de expo is nog niet gekend.