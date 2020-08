Breeënaar Luuk Hoedemaekers (59) schrijft debuutroman: “Veel gehad aan mijn acteerwerk in Bokrijk” Birger Vandael

25 augustus 2020

10u38 4 Bree Breeënaar Luuk Hoedemaekers heeft op 59-jarige leeftijd zijn debuutroman ‘Schaamspel’ uitgebracht. Het boek is een mix van politieroman, psychologische thriller, erotische thriller en dorpskroniek. Zelf beschrijft hij zijn werk als een ‘parade van gekwetste mensen’. Alles speelt zich af in de fictieve gemeente Broekrode. “Een plaatsje dat losjes gebaseerd is op mijn geboortedorp en huidige woonplaats Bree en de gemeente Bocholt waar ik 20 jaar gewoond heb ”, glimlacht Luuk.

Met zijn werk toont Luuk zijn veelzijdigheid. Mensen kennen hem immers vooral als acteur in onder meer het openluchtmuseum van Bokrijk. Voor toneel schreef hij al mee aan enkele (tragi-)kluchten die in de lage landen met veel succes werden opgevoerd. Denk maar aan ‘Gevangene ontsnapt’, ‘Kabaal in de kleedkamer’, ‘Arme papa’ en ‘De Godmother’. Nu gooit hij het dus over een andere boeg en schreef hij een roman van 404 pagina’s.

Opzoekwerk

“Ik heb veel inspiratie voor het boek gehaald uit mijn eigen leven. Het is een verzameling van wat ik heb gezien, gehoord en meegemaakt, maar natuurlijk allemaal overgoten met een behoorlijke saus fantasie”, knipoogt Luuk. “Uiteraard komt er ook af en toe opzoekwerk bij kijken. Thema’s als geschiedenis en religie of zaken als kapellen en volksdevotie hebben me altijd gefascineerd. Dan doe je dat graag!”

Ook zijn carrière als acteur heeft Luuk geholpen. “Dan is het immers jouw tweede natuur om je te verdiepen in rolbiografieën en je in te leven in andere personages. Dat is uiteraard een groot voordeel als je jouw personages body wil geven. En als acteur in Bokrijk ontmoet ik enorm veel mensen. Een uiterlijk, een karaktertrek, ik gebruik ze dikwijls als basis voor mijn personages.”

Oude moordzaak herleeft

‘Schaamspel’ vertelt een verhaal dat zich in twee tijdperken afspeelt. In 1976 blijkt een jongeman verantwoordelijk voor de dood van zijn jongere zus. Veertig jaar later vinden in de Broekrode een aantal verschrikkelijke moorden gepleegd. Er wordt een link gelegd met een oude moord in 1999 en de verhalen blijken allemaal verbonden te zijn. “Door zelf een dorpje te verzinnen, had ik de vrijheid om fantasie toe te voegen en onnauwkeurig te mogen zijn. Sommige lezers leggen de link naar bestaande locaties of personages, maar het blijft fictie.”

Ondertussen heeft Luuk met ‘Van Adam tot Zelfmoordtoerist’ ook een nieuw toneelstuk klaar en zijn eerste ideeën voor een tweede roman staan al op papier. “Mijn acteerwerk in Bokrijk ligt stil, dus heb ik me daarop kunnen storten. In het tweede boek ga ik bewust voorbij aan de coronacrisis. Dat zullen anderen wel in mijn plaats doen.” Maar eerst zijn debuutroman. Het werk kost 21,95 euro en is verkrijgbaar bij de auteur (www.luukhoedemaekers.be) of bij de uitgever (www.vertelpuntuitgevers.be)