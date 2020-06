Breeënaar Daan Delien (23) wil handelaars en muzikanten ondersteunen bij corona: “Het is zoals mijn ziekte: je moet het positief bekijken” Birger Vandael

10 juni 2020

17u27 0 Bree De 23-jarige Breeënaar Daan Delien wil met zijn project ‘Daan Deelt’ lokale ondernemingen en jonge muzikale talenten ondersteunen nadat deze groepen tijdens de coronacrisis de nodige klappen hebben ontvangen. De twintiger vindt hiervoor de kracht vanuit zijn eigen ervaring: Daan lijdt immers aan een chronische ontstekingsreuma. “Zowel bij mijn project als bij mijn ziekte is het erg belangrijk dat je het altijd positief bekijkt”, legt hij uit.

In 2014 werd bij Daan de chronische ontstekingsreuma Bechterew vastgesteld. Dat zorgt ervoor dat hij dagelijks pijn heeft aan spieren en gewrichten. Deze verhalen bundelde hij in een dagboekverhaal. Vervolgens startte hij met het schrijven van blogs en het maken van podcasts Zo werkte hij onder meer voor de lokale radiozender FM Goud als huisblogger. “Dat zorgde voor heel wat positieve reacties”, vertelt Daan.

Crisis in muzieksector

Door het maken van blogs en het afleggen van interviews raakte Daan steeds meer overtuigd dat hij iets kon betekenen voor handelaars en muzikanten uit zijn eigen streek. “Ik ben al van jongs af gepassioneerd door muziek en organiseerde al kleinere optredens voor vzw’s. Nu deze groepen door de crisis tegen de muren oplopen, kunnen ze wel de nodige ondersteuning gebruiken. Ik wil hen helpen met opnieuw in de kijker te komen staan en start hiervoor met het project ‘Daan Deelt’.

Met vallen en opstaan

Bij het helpen van de lokale handelaars en muzikanten in hun strijd na corona put Daan kracht uit zijn eigen strijd tegen zijn ziekte. “Het hebben van reuma is voor mij gelijkgesteld aan het “normale” leven: het is vallen en terug opstaan, op eigen kracht en eigen tempo. Iets wat negatief is, moet je bekijken als iets wat je kan ombuigen naar iets positief. Zelf heb ik een goede balans gevonden. Dankzij de mensen rondom mij zie ik wat voor moois de wereld te bieden heeft.”

Daan hoopt nu dat hij met ‘Daan Deelt’ mensen kan aanzetten om lokale keuzes te maken: voor de handelaars en muzikanten uit eigen regio. “Dat is niet alleen goed voor deze mensen zelf, maar ook voor hun naasten. Bovendien zal de uitstraling van onze gemeenten hier enkel toenemen en is dit ook beter voor het milieu!”

Mensen kunnen Daan contacteren via zijn Facebookpagina ‘Daan Deelt’ of door een mailtje te sturen naar hallo@daandeelt.be. Vervolgens zal er een gesprek plaatsvinden en zal Daan zijn partner extra in de picture plaatsen.