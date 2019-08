Breeënaar (25) vecht voor zijn leven na ongeval BVDH

08 augustus 2019

Een 25-jarige Breeënaar is vanochtend rond 6 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in Kleine-Brogel. Hij werd op zijn fiets bij het oversteken van de rijbaan gegrepen door een vrachtwagen. De aanrijding gebeurde op de Vliegveldlaan ter hoogte van de toegang tot de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. De fietser verkeerde in kritieke toestand en werd door de hulpdiensten overgebracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg. De lokale politie Kempenland deed de vaststellingen en sloot de Vliegveldlaan tijdelijk af. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval.