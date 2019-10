Bree wordt Think-Pink-gemeente BVDH

15 oktober 2019

14u08 0 Bree Vanaf dit jaar is Bree officieel een Think-Pink-gemeente. Daarmee ondersteunt de stad lokaal het motto ‘Geef borstkanker geen kans’ van de nationale borstkankercampagne.

“Het is heel belangrijk dat zaken als preventie en bestrijding extra aandacht krijgen”, vertelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Daar dragen wij graag een steentje aan bij door breed campagne te voeren. In Bree dragen we deze maand massaal onze roze lintjes en communiceren we deze boodschap op al onze kanalen.”

In Bree vind je sinds januari ook Inloophuis Vergeet-me-nietje voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Op donderdag 17 oktober staat men op de Dag tegen Kanker extra stil bij mensen die geconfronteerd werden met de ziekte.