Bree werkt aan grote fietszone in de stad Birger Vandael

12 augustus 2020

16u11 2 Bree De stad Bree wil nog meer aandacht schenken aan de zachte weggebruiker. “We proberen dit op verschillende manieren te bewerkstelligen. Zo zullen we een grote fietszone invoeren in de stad”, zegt schepen van Mobiliteit Mario Knippenberg (N-VA).

De stad wil het probleem op grote schaal aanpakken. “Bijvoorbeeld door vrij liggende fietspaden aan te leggen langs onze drukke gewestwegen,” legt Knippenberg uit. “We willen echter ook onze lokale wegen zo inrichten dat de fietser zich vrij en zorgeloos kan verplaatsen.” De schepen wijst daarmee naar de fietsstraten.

Op schoolroutes

“Fietsstraten zijn in. Overal schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Koning fiets wordt het nieuwe normaal. De zone in Bree komt er niet enkel voor de lokale fietser, maar wordt ook ingericht in functie van onze schoolgaande jeugd en ligt op enkele belangrijke schoolroutes. We zijn zeer blij met deze veranderingen, zeker omdat we tijdens de huidige coronacrisis merkten dat er vraag is naar bijkomende fietsinfrastructuur. We spelen hier dan ook graag op in!”