Bree volgt Brugge niet en houdt ijspiste open: “Voor de handelaars en de jeugd” Birger Vandael

13 juni 2019

12u35 0 Bree De Stad Brugge stopt met de ijspiste op de Grote Markt en het ijssculpturenfestival omdat het stadsbestuur het energieverbruik niet langer te verantwoorden vindt. Een signaal voor de rest van Vlaanderen? In elk geval niet voor Bree, want daar komt de gezellige ijspiste aan het Vrijthof normaal gezien deze winter terug.

Het Vrijthof wordt al jaar en dag omgetoverd tot ‘kerstplein’ waar je kan schaatsen op een overdekte ijspiste. Met tal van activiteiten op en rond deze piste is dit elk jaar een gezellige ontmoetingsplek die vele gezinnen en vrienden lokt.

“We zijn van plan om deze ijspiste open te houden”, bevestigt schepen van Sport en Energie Michel Theunissen (CD&V). “Wij willen in de ‘dode periode’ tijdens de jaarwisseling de handelaars en de horeca een hart onder de riem steken. Daarnaast willen we dat onze jeugd nog ijspret kan beleven, wat door de zachte winters niet meer zo snel mogelijk is op natuurijs.”

Dit jaar wordt de piste normaal gezien feestelijk geopend op 14 december en volgen er later nog een Wintermagie On Ice (19/12), een ijshockeyinitiatie (19/12), een event voor het goede doel (21/12) en een nieuwjaarsreceptie (6/01).