Bree trekt 70.000 euro uit voor ‘Noodfonds Horeca’ Dirk Selis

14 maart 2020

13u12 0 Bree Het college van Bree heeft vanmorgen beslist om de horeca in deze corona-crisis een duwtje in de rug te geven. Er wordt vrijstelling verleend voor de betaling van de terrasvergunningen van komend seizoen en er komt een ‘Noodfonds Horeca’ ten bedrage van 70.000 euro.

“Hoe deze 70.000 euro precies wordt verdeeld volgt na overleg met de VZW Bree Beleven waarmee daarnet al een eerste overlegmoment plaatsvond op het stadhuis”, zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Dus hoe we precies gaan werken met een bon per gezin of per inwoner om te besteden in een Breese zaak naar keuze, staat nog niet helemaal vast. Maar ook aan de verhuurder van handelszaken zal worden gevraagd soepelheid aan de dag te leggen ten aanzien van haar huurders bij eventuele betalingsmoeilijkheden.”