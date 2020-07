Bree brengt buren dichter bij elkaar met platform ‘Hoplr’ Birger Vandael

02 juli 2020

11u27 0 Bree Inwoners van Bree kunnen vanaf deze zomer met elkaar in contact staan via het buurtplatform ‘Hoplr’. Dit is een online, besloten netwerk waarop buren berichten kunnen plaatsen en lezen die te maken hebben met het buurtleven.

Je kan via het netwerk onder meer spullen lenen of uitwisselen die je anders misschien zou moeten kopen, hulp vragen voor een klusje en op de hoogte blijven van meldingen en buurtactiviteiten. Het platform biedt een chatfunctie, een kalender en een lijst met alle geregistreerde buren. Ook het lokaal bestuur zal vanaf eind juli berichten kunnen plaatsen, maar heeft verder geen inkijk in de buurten.

Hechte gemeenschap

“Stad Bree neemt dus het initiatief om deze software aan te kopen en om alle buurten dichter bij elkaar te brengen, maar het platform en wat ze ermee doen is echt van de buurt zelf,” legt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) uit. “Bree is een hechte gemeenschap. Wij waren al langer op zoek naar een manier om communicatie met en inspraak van de buurten op te krikken. Ik ben benieuwd wat onze inwoners hiermee gaan doen!”

In totaal worden er in Bree 5 verschillende buurtnetwerken opgericht. Hiermee speelt Hoplr in op de bestaande samenhang die er al bestaat omdat we naast het centrum, van de deelkernen een buurtgroep maken.

Alle info via www.hoplr.com.