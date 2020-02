Bestelwagen vliegt in showroom van Volkswagengarage MMM

21 februari 2020

19u44 0 Bree Aan de Bruglaan in Bree is vrijdagmiddag een spectaculair verkeersongeval gebeurd. De bestuurder belandde met zijn bestelwagen in een showroom.

De bestuurder verklaarde dat hij moest uitwijken voor een voorliggend voertuig dat plots stopte. De man verloor de controle over zijn stuur, ging aan het slingeren en ramde de etalage van de Volkswagengarage. De bestuurder liep amper verwondingen op, maar was wel in shock.

De schade is aanzienlijk. De brandweer kwam ter plaatse om het glas te verwijderen en de stabiliteit te controleren.