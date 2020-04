Basisschool De Wissel is klaar voor heropening, maar zit ook met veel vragen Birger Vandael

29 april 2020

10u56 1 Bree Basisschool De Wissel uit Opitter bij Bree is klaar voor de heropening op 15 mei. Toch blijft men ook nog steeds een aantal vragen hebben bij de manier waarop dat zal gebeuren. “Veel hangt af van het aantal kinderen dat gebruik zal maken van de gewone opvang”, verduidelijkt directeur Peter Vangeloven.

De directeur neemt alle beslissingen in samenspraak met scholengemeenschap De KuBuS Bree en het interne schoolbestuur. Er vinden nog een aantal gesprekken plaats de komende dagen, waardoor nog veel onduidelijkheid aanwezig is. “Een belangrijke vraag waar we nog geen antwoord op hebben, is het maximumaantal leerlingen, zijnde 10, dat per klas zou toegelaten worden. Omdat wij klassen hebben van 65 vierkante meter zouden we dat kunnen optrekken naar 13. Dat maakt het verschil tussen vier extra klassen of zeven extra klassen. Dat laatste lijkt ons niet haalbaar.”

Geen bestraffing voor afwezigen

Volgens Vangeloven is het vanaf 4 mei, wanneer veel mensen opnieuw gaan werken, gemakkelijker om een inschatting te maken. “Dan kunnen we ook pas zeggen of we over voldoende personeel beschikken. We zullen wellicht niet optreden tegen leerlingen die afwezig blijven. Ik denk dat we als lagere school de mening van ouders dienen te respecteren. Wat het dragen van een mondmasker bij leerkrachten betreft, kan het zijn dat de leerkracht bij voldoende afstand dat masker ook eventjes af mag zetten.”

Prachtig lerarenteam

Afsluiten doet Vangeloven met een positief woord: “Ik heb een prachtig lerarenteam. Zij doen er alles aan om de kinderen te helpen, te begeleiden en dat al verschillende weken zonder problemen. Ik dank ook de ouders, die heel erg hun best doen om hun kinderen te begeleiden bij preteaching.