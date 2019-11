Back on Stage schenkt 15.000 euro aan goede doelen BVDH

23 november 2019

Het Breese gezelschap ‘Back on stage’ heeft in totaal 15.000 euro ingezameld voor verschillende goede doelen. Dankzij onder meer het jaarlijkse festival met tributebands van Slade en Neil Diamond kon het gezelschap aan dit geld komen. Dat gaat onder meer naar goede doelen ‘N witte roos , Vergeet me nietje, Campus Gerkenberg en Autisme Limburg . De nieuwe editie van het festival zal in 2020 plaatsvinden op 3 en 4 april.