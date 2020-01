Autodief moet veertig maanden brommen BVDH

06 januari 2020

14u24 0

Een 41-jarige Nederlander is veroordeeld tot veertig maanden cel voor de diefstal van een portefeuille, drie personenwagens en twee handtassen. De man sloeg voor het eerst toe op 5 november 2018 in Bree. Hij nam toen een Mercedes C220 mee. Amper acht dagen later ritste hij in Lummen een handtas met een geldsom ter waarde van 5.000 euro en een Land Rover Discovery Sport mee. Twee dagen later was hij opnieuw actief en ging hij lopen met een BMW 520d. “De man was duidelijk lid van een bende, die goed georganiseerd was om misdrijven te plegen”, staat te lezen in het vonnis. Naast een geldboete van 1.600 euro moet de Nederlander ook de kosten van de publieke vordering (12.053,07 euro) op zich nemen.