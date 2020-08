Ambulancier Gert (28) lanceert debuutsingle: “Teruggevochten na coronastress en liefdesverdriet” Birger Vandael

08 augustus 2020

12u10 34 Bree Tijdens zijn diensturen rijdt Gert Paredis (28) uit Bree rond met de ambulance en werkt hij in Hoboken voor de noodcentrale 112. Ondanks de zware werkomstandigheden de afgelopen maanden vond hij ook de tijd om zijn debuutsingle ‘Only You’ uit te brengen. “Ik word dagelijks geconfronteerd met de impact van het coronavirus en heb ingezien dat je soms de dingen zelf in handen moet pakken als je stappen wil zetten”, klinkt de dj levenslustig.

Het zijn voor Gert speciale tijden. “Op zich valt de job van ambulancier wel mee, maar dat kan niet gezegd worden van de omstandigheden waarin we werken. Het dragen van zo’n beschermend pak, inclusief masker, handschoenen en verplichte lange broek maken het, zeker bij tropische temperaturen, loodzwaar. Bovendien moeten we ten alle tijden alert en geconcentreerd blijven. Behalve de tweede golf van het coronavirus worden we ook nog steeds geconfronteerd met de klassieke verkeersongevallen en reanimaties. Stresserend dus, al kan ik terugvallen op een fantastisch team!”

Vrije tijd nuttig besteed

In zijn vrije tijd wil de twintiger uit Bree dan ook volledig ontspannen. Dat doet hij met fitness, wakeboarden en vooral achter de draaitafels. “Muziek is mijn uitlaatklep. Als dj heb ik gespeeld op de Beachparty in Heerenlaak, het Sint-Maartensvuur in Beek-Bree, in de Versuz en in de Noxx. Door corona liggen die activiteiten stil, maar van de tijd maak ik nu dankbaar gebruik om de eerste DJ Gerrit-single uit te brengen. ‘Only You’ is een originele, mainstream popsong. Volgens sommigen klinkt het erg internationaal, al hoop ik eerst en vooral in eigen land te scoren.”

Het nummer met de zomerse ‘vibe’ gaat over het thema van liefdesverdriet. Gert moest de afgelopen maanden immers niet alleen vechten tegen het coronavirus, maar moest ook een stukgelopen relatie verwerken. “Een jaar geleden zette mijn partner een punt achter onze relatie. Nog steeds lig ik er wakker van. De productie van ‘Only You’ had een therapeutische werking en ik hoop dat ook anderen zich herkennen in dit universele thema.”

Dj op vakantiebestemmingen

2020 is thans niet de gedroomde periode voor dj’s om hun muziek te lanceren. “Momenteel zijn er geen feesten of fuiven, en met pijn aan het hart zie ik hoe mijn collega’s er alles aan doen om in deze vreemde tijden het hoofd boven water te houden”, zucht Gert. “Ik vind desondanks dat je moet durven investeren en de sprong moet wagen. Nu speel ik nog voornamelijk in Noord-Limburg en ik hoop met ‘Only You’ mijn terrein wat uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. Tomorrowland zou natuurlijk een mooi einddoel zijn, al droom ik nog meer van een internationale toer langs verschillende vakantiebestemmingen.”

DJ Gerrit zijn debuutsingle ‘Only You’ verschijnt op het Buzzard-label en is digitaal beschikbaar.