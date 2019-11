Alweer ongeval aan Sportlaan BVDH

24 november 2019

In Bree was er zaterdagnamiddag een ongeval aan de Sportlaan. Rond 16 uur botsten twee wagens op elkaar. en 80-jarige man uit Bree en een 59-jarige man en 57-jarige vrouw uit Peer raakten hierbij gewond. Het is het derde ongeval op korte tijd aan de Sportlaan. Nauwelijks drie weken geleden liep een automobilist nog zware verwondingen op bij een gelijkaardige botsing.