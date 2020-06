70.000 euro voor Breese horecazaken Birger Vandael

24 juni 2020

09u32 0 Bree Na de maandenlange sluiting van de horecazaken heeft de stad Bree besloten om een eenmalig fonds op te richten dat 70.000 euro ter beschikking stelt van deze sector. “De bijdrage van onze lokale restaurants, brasseries, eet- en koffiehuizen en cafés aan het sociale leven in onze stad is van onschatbare waarde,” vertelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

Het bedrag wordt op drie verschillende manieren ‘geïnjecteerd’. Eerst en vooral is er de zomeractie ‘Hart voor Horeca’. Deze wordt georganiseerd door het centrummanagement met steun van middenstandsvereniging Bree Beleven vzw en loopt van 29 juni tot en met 30 augustus. De wedstrijd is voor iedereen die inkopen heeft uitgevoerd bij lokale handelaars en horecazaken. Elke maandag worden maar liefst 125 weekwinnaars getrokken die elk een prijs van 50 euro krijgen in de vorm van twee waardbonnen. Deze kan je besteden bij de lokale horecazaken.

Overnachtingen in Bree

Om de mensen niet alleen in Bree te laten winkelen, maar hen ook de kans te bieden eens in de stad te overnachten, is er een tweede actie waarbij 13 uitbaters van slaapgelegenheden in Bree elk een eenmalige flat fee van 200 euro ontvangen.

Bij de derde actie wordt gekeken naar creatieve uitbaters die in de loop van de zomer iets extra organiseren voor hun klanten: een optreden, een spaaractie, een speciale avond,… Alle initiatieven met een hoge funfactor die zorgen voor extra sfeer in de stad worden beloond. Voorstellen met motivatie om aanspraak te maken op dit extra feestbudget kunnen ingediend worden tot en met 15 september via patsy.kerkhofs@bree.be.