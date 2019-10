49 vaste parkeerplaatsen op stadsplein Bree: “Grote stap vooruit voor parkeercomfort” Birger Vandael

14 oktober 2019

14u41 2 Bree De komende weken wordt de parking aan het stadsplein van Bree heringericht. Zo wordt de Verzusteringsfontein afgebroken en zullen de parkeervakken met een duidelijke belijning worden aangeduid. “Door de extra oppervlakte die in het midden vrijkomt, kunnen we nu 46 vaste plaatsen intekenen en 3 ruimere parkeerplaatsen voor mindervaliden aanduiden”, legt schepen van mobiliteit Mario Knippenberg (N-VA) uit.

Het stadsplein, dat aan de rand van het stadscentrum gelegen is, doet al enige tijd dienst als parking voor lange periodes. Dit betekent dat elke automobilist -bezoeker of bewoner- hier gratis en onbeperkt kan parkeren. “Momenteel parkeren mensen in een grote cirkel aan de buitenzijde van het plein en wordt de ruimte binnenin opgevuld met enkele wagens die willekeurig aan weerszijden van de fontein staan”, zegt Knippenberg. Door de afbraak van de fontein komt er dus plaats vrij in het midden. “Dit is een grote stap vooruit op gebied van parkeercomfort voor wie centraal wil parkeren in Bree.”

De Verzusteringsfontein staat sinds 1996 op het stadsplein. Het lot van het werk van Breese kunstenaar Stefan Bongaerst is al langer voer voor discussie. Voorlopig zal de fontein tijdelijk worden gestockeerd op de technische dienst.

Geen parkeerschijf nodig

Het stadsplein blijft uitgezonderd uit de blauwe zone, ook wanneer volgend jaar de centrumwerken beginnen en men tijdelijk minder parkeerplaatsen ter beschikking heeft in de centrumstraten die één voor één worden heraangelegd. Je parkeerschijf leggen op het Stadsplein is en blijft dus niet nodig omdat je er gratis en onbeperkt kan parkeren, net zoals in de acht andere groene zones die Bree aanbiedt.

Meer info over parkeren in Bree vind je op https://www.bree.be/bovengronds-parkeren