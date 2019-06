3.000 wietplanten ontdekt in Bree-centrum MMM

04 juni 2019

18u24 0 Bree In het centrum van Bree vonden speurders maandag een ontmantelde plantage. met maar liefst 3.000 planten Twee mannen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.

Politie CARMA voerde maandagavond een huiszoeking uit aan de Markt in Bree, in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek. In een loods achter een woning vonden de speurders kweekmaterialen die wezen op de eerdere aanwezigheid van een 3000-tal planten.

Een doorsnee plantage telt meestal 700 planten. Deze was dus meer dan vier keer zo groot. Twee veertigers uit Bree werden gearresteerd. Ze zijn dinsdagnamiddag aangehouden door de onderzoeksrechter.

Om de installatie van elektriciteit te voorzien werd een illegale aftakking gemaakt op een uiterst onveilige wijze. Fluvius stelde de elektrische installatie buiten dienst zodat verder onderzoek veilig kon gebeuren. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit en dinsdag kwam de Civiele Bescherming ter plaatse om de installatie op te ruimen. Politie CARMA voert verder onderzoek