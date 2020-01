22 personen beboet voor gebrek aan fietsverlichting BVDH

06 januari 2020

16u50 2

Politie CARMA organiseerde maandag controleacties in het kader van gordeldracht en fietsverlichting. De politie controleerde 203 fietsers in Bree. 22 personen kregen een jongeren-pv of onmiddellijke boete voor het niet gebruiken van de fietsverlichting. In As en Genk controleerde men bestuurders op gordeldracht. Van de 30 gecontroleerde bestuurders kregen 14 personen een onmiddellijke boete voor het niet dragen van die gordel.

De politie stelde ook onmiddellijke inningen op voor het gebruik van de gsm achter het stuur, technische eisen en voor niet-keuring van een voertuig. In As legde een bestuurder een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen.