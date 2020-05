Exclusief voor abonnees “Ik kan geen 200 euro vragen met een mondmasker en handschoentjes aan”: sekswerker Sigrid ziet versoepeling maatregelen nog niet zitten Marco Mariotti

13 mei 2020

19u12 38 Bree Goed nieuws voor de contactberoepen. Kappers, schoonheidssalons, pedicures, tatoeage- en piercingsalons mogen maandag de deuren weer openen op voorwaarde dat ze een mondmasker dragen en afstand tussen de klant respecteren. Helaas onmogelijke voorwaarden bij sekswerkers die in dezelfde categorie zitten. “Je kan er vindingrijk in worden maar je zal snel een piek in de curve zien”, zegt sekswerker Sigrid Schellen. Vanaf wanneer en onder welke omstandigheden ziet zij het dan wel weer zitten?

“Hoera, we mogen weer beginnen” of “Eindelijk, maandag back in business”. Het zijn berichten die sekswerker Sigrid Schellen op sociale media bij collega-sekswerkers leest, minuten na het persmoment van de Nationale Veiligheidsraad. Contactberoepen mogen wel weer aan het werk – eerst was het nog onduidelijk of ook sekswerkers weer aan de slag mogen, maar vanavond heeft Vlaams minister-president Jambon bevestigd dat zij dat nog niét mogen. “Sekswerk is met die bevestiging erkend in ons land. Historisch.” Maar ze houdt dus wel haar hart vast.

