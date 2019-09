‘Dixie Rose’ brengt eerste album uit BVDH

26 september 2019

12u13 0 Bree Deze week brengt ‘Dixie Rose’ uit Bree haar eerste album ‘Life in a Small Town’ uit. Dixie Rose is een project van het koppel Dag Luyten en Anniek Raedschelders. “We willen onze crowdfunders heel erg bedanken", onderstreept Anniek.

Samen treden Dag en Anniek al jaren op als ‘Dag Anniek’ op bruiloften verspreid over het hele land. Tussendoor nam Anniek ook deel aan The Voice. Nu maakt het koppel de tijd voor een album vol levensnummers met een flinke country touch. Ze worden daarbij gesteund door vier andere bandleden (Kevin Bloemen, Toon Meuris, Michaël Boonen en Nico Camps). Ook Emile Verstraeten is te horen op de EP. Hij speelde de partijen in voor viool en mandoline, een samenwerking waarover iedereen zeer tevreden was. Er werd voor het album een crowdfunding gestart en die zorgde ervoor dat het hele project kon worden gefinancierd.

Het album is te luisteren via alle gekende streamingssites zoals Spotify, Apple Music, iTunes, CD Baby en Deezer. Mogelijk volgen binnenkort ook enkele optredens.