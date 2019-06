Zeventiger staat terecht voor naaktlopen in duinen naast naaktstrand Siebe De Voogt

13 juni 2019

14u55 0 Bredene Een 75-jarige Antwerpenaar riskeert in de Brugse rechtbank een maand cel met uitstel en 800 euro boete voor openbare zedenschennis in de buurt van het naaktstrand in Bredene. De politie betrapte Lucas V., toen hij met ontbloot geslachtsdeel door de duinen liep.

“Naaktlopen is op die plaats al sinds jaar en dag een probleem. Als men zomaar hun goesting gaat doen daar, komt het draagvlak voor een naaktstrand in gevaar.” Het Brugse parket stuurde vorig jaar een tiental minnelijke schikkingen uit voor mensen die buiten de toegelaten zone betrapt werden zonder kleren. Eén man, een 75-jarige Antwerpenaar, betaalde zijn boete niet en moest donderdagmorgen bijgevolg voor de strafrechter verschijnen. “De duinen waar hij werd betrapt zijn een bekende afspreekplaats voor homoseksuele mannen”, sprak de procureur. “Beklaagde was wellicht op zoek naar gelijkgestemden.” De advocate van Lucas V. betwistte dat haar cliënt met die bedoeling in de duinen rondliep. “Het is zijn gewoonte om daar in de duinen te zitten. Mijn cliënt staat onder bewindvoering en betaalde zijn minnelijke schikking niet uit schaamte voor zijn bewindvoerder. Een vermanende vinger van de agenten was in dit dossier voldoende geweest. Ik vraag de opschorting van straf.” Uitspraak op 27 juni.