Zandstraat blijft twee weken langer dicht Leen Belpaeme

16 oktober 2019

09u41 0 Bredene De Zandstraat in Bredene is momenteel onderbroken ter hoogte van de campingzone. Doorgaand verkeer is er niet mogelijk.

De werken, die oorspronkelijk twee weken zouden duren, zijn echter nog niet voltooid. Hierdoor zal de Zandstraat nog minstens twee weken onderbroken zijn. De werken in de Zandstraat kaderen in de grote rioleringswerken die watermaatschappij Aquafin in de Maria-Duynewijk uitvoert. Bij het plaatsen van nieuwe riolering werd echter vastgesteld dat de waterleiding door De Watergroep dient te worden aangepast. Door deze onvoorziene werken zullen de rioleringswerken uiteindelijk langer duren dan voorzien. Het gemeentebestuur hoopt dat de aannemer de werken in de Zandstraat tegen begin november kan voltooien.