Zaakvoerder frituur Alaska onverwacht overleden op 51-jarige leeftijd Bart Boterman

10 december 2019

17u47 18 Bredene De uitbater van de bekende frituur Alaska in de Kapelstraat in Bredene is onverwacht overleden. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Geert Jacobs werd 51 jaar.

De man startte de zaak zo'n 30 jaar geleden als kleine frituur en breidde gaandeweg uit, eerst met een café en later tot een frituur-familierestaurant. De man verwierf doorheen de jaren, in zijn ietwat flamboyante stijl, enige bekendheid in Bredene en Oostende. Op de Facebookpagina van Alaska luidt het bericht dat de zaak voor onbepaalde duur is gesloten. Op sociale media verschijnen intussen heel wat steunbetuigingen. Ook onze redactie wenst de familie en vrienden veel sterkte toe.