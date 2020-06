Woonzorgcentrum Jacky Maes opent opnieuw voor bezoekers, met nodige voorzorgen Leen Belpaeme

22 juni 2020

22u55 2 Bredene In overleg met de coördinerend geneesheer en de verschillende betrokken diensten werd een bezoekregeling uitgewerkt voor het WZC Jacky Maes. Hiermee wil het woonzorgcentrum tegemoetkomen aan de behoefte van de bewoners en hun familie om écht contact mogelijk te maken.

“We zijn ons bewust van het feit dat deze uitzonderlijke omstandigheden de afgelopen maanden op emotioneel en sociaal vlak een grote uitdaging betekenden. Met enige terughoudendheid en voorzichtigheid wensen we nu bezoek volgens bepaalde regels en omstandigheden mogelijk te maken vanaf dinsdag 23 juni. We doen hierbij vooral een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de bezoekers, met bijzondere aandacht voor de gezondheid en kwetsbaarheid van onze bewoners én medewerkers. Het respecteren van het kader en de regels waarin we het bezoek in een eerste fase wensen te organiseren is daarom cruciaal”, verduidelijkt schepen van sociale zaken Eddy Gryson. Het woonzorgcentrum blijft redelijk streng om de bewoners te beschermen. Zo is er één bezoeker toegelaten per bewoner per week. Dat hoeft niet telkens dezelfde persoon te zijn. Het bezoek kan maximum een half uur duren. Het bezoek gaat door in Café Paris waar drie veilige bubbels gecreëerd werden voor dit bezoek. Het bezoek kan enkel van maandag tot vrijdag aangevraagd worden en dit van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Het bezoek dient gereserveerd te worden via contact met het onthaal op het nummer 059/33.97.70 van maandag tot en met woensdag (en dit voor bezoek de volgende week).

Welzijn

De bezoeker en de bewoner moeten verplicht een mondmasker te dragen (zowel bij het betreden van het rusthuis als tijdens het bezoek). Tijdens het bezoek blijft fysiek contact met de bewoner verboden en dient de social distancing in acht te worden genomen. De bezoekbubbels werden gezellig ingericht met oog voor privacy, maar eveneens ook nog met oog voor afstand. “Wij beseffen dat beetje bij beetje loslaten een deel is van een goede exitstrategie. We geven toe dat het met enige angst is, maar we zien ook dat het noodzakelijk is voor het welzijn van onze bewoners”, besluit schepen Eddy Gryson.