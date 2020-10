Wielertoeristenclub Breduinia viert zijn kampioenen Leen Belpaeme

16u04 0 Bredene 2020 moest het jaar worden waarin de 50ste verjaardag van de Bredense wielertoeristenclub Bredunia gevierd werd. Corona bracht heel wat plannen in de war, maar toch fietsten alle leden samen nog 200.000 kilometer bij elkaar, wat 100.000 minder is dan vorig jaar.

Zondag werden na de laatste seizoensrit de kampioenen van de club in de bloemetjes gezet. Bij de heren werd Redgy Dieusaert voor de vierde keer kampioen. Een nieuw gezicht onttroonde bij de dames keizerin Ria Vandenberge. De nieuwe dameskampioen werd Lucrèse Samaey. Ria kon zich tevreden stellen als winnaar van de midweekritten. Christel Quintyn reed met 3748 km het meest aantal kilometers in clubverband. Jean-Paul Stoquart werd kampioen met het meest aantal kilometers in en buiten clubverband. De kranige zeventiger reed 10.472 km bij elkaar.

De trofee van neofiet ging naar Jason Vanmassenhove met 110 aanwezigheidspunten. Op de viering werd ook uittredend voorzitter Luc Van de Velde in de bloemetjes gezet. Hij stond vier seizoenen aan het roer van de fietsvereniging. Samen met webmaster Peter Van Vlierberghe, die het bestuur ook vaarwel zegt, zette hij WD Breduinia op de kaart in ‘mountainbikeland’.