Werken Kapelstraat starten vroeger dan gepland. Tegen zomer 2020 extra afslag naar parking Shopping Duinen Leen Belpaeme

05 september 2019

14u49 0 Bredene De voorbereidende werken om de Kapelstraat in Bredene en de parking Shopping Duinen aan te passen zijn begonnen. Vanaf volgende week woensdag 11 september wordt de Kapelstraat dan volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. In de eerste fase blijft de parking in gebruik, nadien zal een tijdlang niet mogelijk zijn om hier te parkeren. Er komt een laad-en loszone voor vrachtwagens en een extra afrit vanop de Koninklijke Baan.

Volgende week starten ingrijpende werken in de Kapelstraat, tussen Brusselstraat en Gentstraat. Omdat de Watergroep een nieuwe waterleiding zal aanleggen, starten de werken vroeger dan verwacht. De werken zorgen er vanaf woensdag 11 september voor dat de Kapelstraat is afgesloten voor alle autoverkeer. “Ter hoogte van de parking ‘Shopping Duinen’ zijn er regelmatig verkeersopstoppingen door het parkeren van vrachtwagens op de rijbaan. Het aanleggen van een afzonderlijke laad- en loszone en de daarmee gepaard gaande herinrichting van de Kapelstraat moet hieraan een oplossing bieden. Er komt een asverschuiving in de Kapelstraat en een laad- en loszone die moet zorgen dat warenhuizen Lidl, Delhaize en Albert Heijn kunnen bevoorraad worden. Ook de parking zelf wordt helemaal heringericht. Bovendien heeft ons bestuur van het Agentschap Wegen en Verkeer verkregen dat een extra afrit van de Koninklijke Baan kan worden gerealiseerd ter hoogte van parking”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe aan. Het gemeentebestuur trekt voor deze werken ruim 1 miljoen euro uit. Het Vlaams gewest betaalt niet meer in de kosten. “Deze afrit is belangrijk voor de toegankelijkheid van onze gemeente en we hebben dan ook besloten om niet te wachten op centen van de Vlaamse overheid.”

3 fases

De werken in de Kapelstraat zijn in drie grote fases opgedeeld. De eerste fase start op 11 september met de heraanleg van nutsleidingen en aansluitend de wegenwerken in de Kapelstraat. Deze wegenwerken omvatten de asverschuiving en de aanleg van een laad- en loszone in de Kapelstraat. Tijdens deze fase zal de Kapelstraat volledig onderbroken zijn tussen Gent- en Brusselstraat. In een tweede fase wordt de parking Shopping Duinen helemaal heraangelegd. Tijdens deze werken zal er opnieuw verkeer mogelijk zijn in de Kapelstraat. Dit zal waarschijnlijk in februari of maart zijn. “We streven ernaar dat de eerste en de tweede fase vóór het paasverlof 2020 zijn voltooid”, zegt schepen van openbare werken Erwin Feys. De derde en laatste fase is de aanleg van een afrit van de Koninklijke Baan ter hoogte van parking Shopping Duinen. Deze fase start na het paasverlof 2020 en moeten voor de zomervakantie afgewerkt zijn.

Tijdens de werken

Parking ‘Shopping Duinen’ zal via een toegangsweg ter hoogte van het Duinenplein (tegenover de Gentstraat) bereikbaar zijn voor toelevering van de handelaars en voor klanten. Deze toelevering zal mogelijk zijn elke dag tussen 6 en 10 uur ’s morgens. Vanaf 10u30 wordt de parking vrijgegeven voor personenwagens. Op het Duinenplein komen tijdelijk 28 bijkomende parkeerplaatsen. Vanaf de start van de werken wordt parkeren op de parking Shopping Duinen en een gedeelte van het marktplein gratis. Tijdens de periode dat de Kapelstraat volledig onderbroken is zal het doorgaand verkeer gebruik moeten maken van de Koninklijke Baan. Voor de inwoners uit de achterliggende Oude-Duinenwijk wordt een omleiding voorzien zodat zij de Kapelstraat kunnen bereiken. De verkeerscirculatie wordt hier aangepast.

Donderdag was er wat wrevel bij handelaars die niet op de hoogte waren van de werken. “Alle handelaars die in de zone liggen die afgesloten wordt, werden persoonlijk op de hoogte gebracht. De andere handelaars krijgen vrijdag een werfkrant met gedetailleerde info in de bus net als de bewoners van de Kapelstraat. De werken waren oorspronkelijk pas voor oktober gepland, maar zijn vervroegd door werken van de Watergroep”, licht burgemeester Steve Vandenberghe nog toe.