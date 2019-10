Werken Kapelstraat starten (opnieuw) op 2 december Leen Belpaeme

17 oktober 2019

11u08 0 Bredene De Kapelstraat in Bredene is ondertussen al een tijdje terug volledig toegankelijk. Op 11 september werd de straat afgesloten voor werken van de Watergroep. De straat is nu weer open voor verkeer en dat blijft nog zo tot 2 december.

De komende maanden worden werken uitgevoerd in de Kapelstraat. Er wordt een afzonderlijke laad- en loszone ingericht voor de vrachtwagens die de verschillende supermarkten beleveren. Dit zorgt nu zeker in de zomermaanden voor verkeershinder. “Het aanleggen van een afzonderlijke laad- en loszone en de daarmee gepaard gaande herinrichting van de Kapelstraat moet hiervoor een oplossing bieden. Er komt een asverschuiving in de Kapelstraat en een laad- en loszone moet zorgen dat warenhuizen Lidl, Delhaize en Albert Heijn kunnen bevoorraad worden. Ook de parking zelf wordt helemaal heringericht. Bovendien heeft ons bestuur van het Agentschap Wegen en Verkeer verkregen dat een extra afrit van de Koninklijke Baan kan worden gerealiseerd ter hoogte van parking”, legde burgemeester Steve Vandenberghe in september al uit.

De werken startten toen iets sneller dan verwacht op de Watergroep een nieuwe waterleiding moest aanleggen. Ondertussen de weg weliswaar tijdelijk weer toegankelijk. De aannemer start nu op 2 december met werken. Het einde is nog steeds voorzien voor de start van de paasvakantie. In de week van 25 november wordt er ook een tijdelijk afrit vanaf de Koninklijk Baan voorzien die naar Parking Shopping Duinen leidt. Deze afrit komt er omdat de huidige tijdelijke in- en uitrit in de werfzone zal liggen. De uitrit zal voorzien worden via de Kapelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Gentstraat.