Werken in woonzone Derbylaan gaan tweede fase in Leen Belpaeme

11 oktober 2019

16u21 3 Bredene De wegenis- en rioleringswerken in de Derbylaan gaan de tweede fase in. In opdracht van Aquafin wordt op maandag 14 oktober gestart met het openbreken van de weg in het gedeelte Derbylaan tussen Koerslaan en Draversstraat.

“De tweede fase van de werken in de woonzone starten in de Derbylaan ter hoogte van de Koerslaan. De werken in dit gedeelte zullen tot februari 2020 duren”, verduidelijkt schepen van openbare werken Erwin Feys. In het gedeelte Derbylaan tussen Koerslaan en Draversstraat worden de wegenis en riolering opgebroken en aansluitend vernieuwd en heraangelegd. De straat wordt afgewerkt met nieuwe fiets- en voetpaden, boordstenen/greppels, parkeerzones, rijweg en groenvoorzieningen. Tijdens de werken worden verkeersomleidingen voorzien. Voor de inwoners uit de straatgedeelten waar wordt gewerkt zal er steeds toegang zijn tot de woning. Naast de woonzone wordt ook in de campingzone gewerkt aan de riolering. Deze werken vinden plaats op domein Grasduinen waar de aannemer gebruik maakt van een werfweg met uitrit ter hoogte van de Duinenstraat. De huidige weersomstandigheden zorgen er voor heel wat modder op de weg. Momenteel neemt de aannemer bijkomende maatregelen om dit zo veel mogelijk te voorkomen door regelmatig de weg te borstelen en bijkomende tijdelijke verharding te voorzien op de werfweg.