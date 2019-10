Werken aan nieuw skatepark gestart Leen Belpaeme

03 oktober 2019

14u15 0 Bredene In de Merelstraat in Bredene zijn de werken aan het nieuwe skatepark gestart. De plannen kwamen tot stand in samenspraak met de jongeren.

“Heel wat Bredense jongeren hebben de voorbije jaren hun skateschoenen versleten op het skatepark aan de Darwin. De laatste jaren werd de roep naar een nieuw en moderner skatepark echter steeds groter. We investeren daarom in een gloednieuw skatepark”, verduidelijkt schepen van jeugd Kristien Vanmullem. In februari 2018 werd gestart met het bevragen van jongeren. Ze mochten hun ideeën weergeven, waarna er een maquette werd gemaakt. Het gemeentebestuur wilde er zo voor zorgen dat ze hun ‘droomskatepark’ konden vorm geven." De opdracht werd gegund aan firma Public Construct. De samenwerking tussen de ontwerper en de jongeren verliep uitstekend, zodat na enkele maanden het definitief plan werd neergelegd.

Het skatepark wordt uiteindelijk gebouwd ter hoogte van het voetbalterrein in de Merelstraat. Het gemeentebestuur trekt hiervoor bijna 100.000 euro uit. Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen de jongeren vanaf het kerstverlof het skatepark in gebruik nemen.