Welzijnsschakel De Caproen kan extra voedselhulp geven met steun van Koning Boudewijn Stichting Leen Belpaeme

07 april 2020

16u14 0 Bredene Welzijnsschakel De Caproen in Bredene heeft, met hulp van de gemeente en armoedebeleidscoördinator Emily L’hoëst, subsidies gekregen van de Koning Boudewijn Stichting om de eerste noden, ontstaan door deze crisis, te lenigen.

“Ons dossier werd zeer snel goedgekeurd. We bevraagden de leden wat de grootste noden zijn binnen het beschikbare huishoudbudget en stelden vervolgens een boodschappenlijst op. Met een deel van deze extra financiële middelen konden we een 45-tal gezinnen een duwtje in de rug geven tijdens de voedselbedeling”, zegt Jean-François Dept. “Naast voeding, melk en water zorgden we ook voor verzorgingsproducten, wasmiddel, schoonmaakmiddelen, … Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zij worden verwend met wat extra’s. We shoppen ook bij lokale handelaars en landbouwers. Zo kunnen we elkaar steunen.” Een voedselbedeling organiseren in coronatijd vraagt duidelijke afspraken. “De protocollen zijn volledig uitgewerkt zodat alles veilig kon verlopen.”

De welzijnsschakel probeert in deze tijden elkaar uit de nood te helpen. “De sterkte van onze Welzijnsschakel is dat iedereen zich verbonden voelt. Iedereen helpt waar hij of zij kan, met respect voor ieders eigenheid. Ieder lid is een antennepunt.”