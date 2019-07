Weg met saaie elektriciteitskasten in Bredene Leen Belpaeme

08 juli 2019

15u30 0 Bredene Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de kunstige elektriciteitskasten in kader van het Street Art Project Tour Elentrik waarvoor de gemeente samenwerkt met Treepack. In totaal worden 23 elektriciteitskasten beschilderd door enerzijds de kunstenaars van Treepack zelf, maar ook heel wat lokale talenten gaven zich op om de saaie (vuil)witte kasten op te fleuren.

Elektriciteitskasten zijn een noodzakelijk kwaad op het openbaar domein, maar met Tour Elentrik werd een project uitgewerkt om de lelijke gedrochten om te toveren tot een canvas voor lokaal talent. “De kunstenaars van Treepack hebben de grootste kasten voor hun rekening genomen. Iedereen heeft gewerkt rond duurzaamheid en ecologie. Er zitten veel elementen in zoals plastic en water, maar ook bloemen en dieren komen terug in de werken. De kleinere kasten werden aangepakt door kunstenaars uit Bredene of nabijgelegen gemeenten. De leeftijd van de deelnemers varieert van 15 tot 76 jaar. Ook Vzw Dyade nam deel met enkele jongeren. Deze vzw werkt met kinderen met een handicap”, licht Nancy Hoogenboom van de Cultuurdienst toe. “Er zijn heel verrassende en mooie werken uitgekomen.” Alle elektriciteitskasten liggen in Bredene Duinen langs een route van 4 à 5 kilometer die zowel te voet of met de fiets kan afgelegd worden. We lanceren in de laatste week van juli een folder met de route waarop alle kasten worden aangeduid en er telkens ook een woordje uitleg gegeven wordt over de kunstenaar en het werk.” De kasten zullen op 10 juli allemaal klaar zijn, wie dus al eerder een kijkje wil nemen kan al op ontdekking gaan.