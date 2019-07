Vrouw (29) aangehouden nadat partner sterft aan overdosis fentanyl en ze pas dagen later hulpdiensten belt Bart Boterman

23 juli 2019

12u08 2 Bredene Een 29-jarige vrouw uit Bredene zit in de cel op verdenking van schuldig verzuim en toedienen van fentanyl na het overlijden van haar 35-jarige partner aan een overdosis. De vrouw belde pas dagen later de hulpdiensten en dacht naar eigen zeggen dat hij nog zijn roes aan het uitslapen was. Haar aanhouding werd dinsdagmorgen met een maand verlengd in de raadkamer.

Het koppel uit de Rozenlaan in Bredene had in de nacht van dinsdag op woensdag drugs zitten nemen. De vrouw hield het op een joint maar de man had naast een cocktail van slaapmiddelen ook fentanyl gerookt, een sterk verdovend middel dat normaal gezien in pleistervorm wordt toegediend via de huid. Bij orale inname is de dosis tientallen keren sterker en is er kans op een fatale afloop. Pas op vrijdagmorgen belde C.H. de hulpdiensten omdat ze vond dat haar partner G.V. wel extreem lang zijn roes aan het uitslapen was.

De opgeroepen hulpdiensten en politie konden enkel het overlijden van de man vaststellen. De vrouw verklaarde dat haar partner zich op donderdag nochtans had gedraaid in zijn slaap. Maar ze had donderdag ook al foto’s en filmpjes van haar partner genomen en naar vrienden gestuurd, om te vragen of zijn toestand er ernstig uit zag. De vrouw werd gearresteerd en afgelopen weekend aangehouden voor schuldig verzuim en toedienen van drugs.

Tijdens een verhoor verklaarde C.H. ook dat ze de fentanylpleisters die dinsdagnacht hadden gehaald bij een koppel bewoners van de camping aan de overkant van de straat. Dat koppel druggebruikers is zelf niet onbekend voor het gerecht en zal allicht ook verhoord worden, gezien ze de fentanyl dus mogelijks afleverden. De aanhouding van C.H. werd dinsdagmorgen met een maand verlengd de raadkamer. Ze ontkent dat ze de drugs zelf toediende. De vrouw en haar overleden partner hebben samen ook een zesjarig dochtertje, dat inmiddels geplaatst is.