Vrijwilligers ruimen zondag het strand op in kader van De Warmste Week. “Iedereen is welkom om te helpen” Leen Belpaeme

28 september 2020

09u23 0 Bredene Op zondag 4 oktober organiseert Maurice Vermeersch een Mega Beach Clean up Day. Deze start om 11 uur in De Haan ter hoogte van beach bar Catalaya en eindigt in Bredene.

Bredenaar Maurice Vermeersch is ondertussen al bekend als opperfigurant nadat hij in heel wat productie te zien was. In Nederland kreeg hij onlangs nog een rol als prins Hendrik. Samen met een 6-tal andere mensen maakt hij normaal gezien ook wekelijks deel uit van het publiek in de Zevende Dag, maar door corona viel dat nu weg. In de plaats bundelden ze de krachten om samen op 4 oktober het strand op te ruimen. “De bedoeling is om zoveel mogelijk vrijwilligers op te trommelen om samen het strand op te ruimen. We starten samen in De Haan en trekken samen richting Bredene”, licht Maurice toe. De actie kadert binnen de Warmste Week van Studio Brussel. “Dit jaar riepen ze op om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken en we willen dat ook graag doen. Ik hoop dat er zoveel mensen mogelijk mensen zullen afkomen om ons te helpen. Iedereen uit gans Vlaanderen is welkom”, benadrukt Maurice. Volgens de Bredenaar hebben al enkele verenigingen toegezegd om op 4 oktober mee te helpen.

Er wordt het nodige materiaal voorzien voor mensen die meehelpen. Meer info via vermeerschmaurice250@gmail.com.