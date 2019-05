Voorwaardelijke celstraf voor man die kennis uit drugsmilieu neerstak, toen die z’n woning wilde binnendringen Siebe De Voogt

23 mei 2019

13u57 0 Bredene Een 33-jarige Bredenaar heeft een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor het neersteken van een man die vorig jaar z’n woning wilde binnendringen. Beiden kenden elkaar uit het drugsmilieu.

De feiten vonden plaats in de nacht van 29 oktober en kwamen aan het licht, toen de politie even na 2 uur een verwarde man op de rijbaan zagen lopen in Bredene. Hij was gewond en kon met veel moeite in de boeien geslagen worden. In het ziekenhuis verklaarde de man dat hij eerder op de nacht was neergestoken tijdens een ruzie bij een vriend. “Ik sloeg per ongeluk zijn raam kapot, waarop hij me achtervolgde en me neerstak”, klonk zijn verklaring. In het appartement van Maxim V. trof de politie bloeddruppels aan op de grond. Op het aanrecht lag een bebloed mes. Het verhaal van de dertiger was enigszins verschillend met dat van het slachtoffer. Hij was naar eigen zeggen wakker geworden door een geluid aan de voordeur van z’n flat. Het slachtoffer was flink onder invloed van amfetamines en alcohol en had een raam kapot geslagen met een ijzeren staaf.

“Om zichzelf te verdedigen heeft mijn cliënt éénmaal met een mes gestoken in de arm van die man”, pleitte de advocaat van Maxim V. “Het slachtoffer wilde de woning binnendringen, omdat hij nog een eitje te pellen had met een man die een nacht eerder bij m’n cliënt was blijven slapen. Een achtervolging heeft echter nooit plaatsgevonden. Hij handelde uit wettige zelfverdediging.” Hoewel de verdediging de vrijspraak vroeg, veroordeelde de rechtbank Maxime V. donderdagmorgen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Ook zijn geldboete van 800 euro werd volledig met uitstel opgelegd.