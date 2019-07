Voortaan overal verboden om meeuwen te voederen en andere wijzigingen in het politiereglement Leen Belpaeme

21 juli 2019

17u18 0 Bredene De gemeenteraad van Bredene stemde in met diverse wijzigingen aan de algemene politieverordening.

Zo is de toegang met honden voortaan ook verboden tot OCMW-gebouwen en is het overal en altijd verboden om meeuwen te voederen, dit om overlast van meeuwen tegen te gaan. Ook op het milieu- en recyclagepark wijzigen een aantal regels. Voortaan hebben parkwachters er immers het recht om agressieve bezoekers de toegang te ontzeggen. Daarnaast wordt een categorie van gebruikers toegevoegd die toegang zal hebben tot het milieu- en recyclagepark, meer bepaald gaat het over personen die nog geen inwoner zijn van Bredene, maar die er wel reeds beschikken over bouwgrond die onderhevig is aan belasting op onbebouwde bouwgronden. Zij kunnen er voortaan terecht met groenafval.

Er zijn nog enkele maatregelen die kaderen in duurzaamheid en netheid openbaar domein. Meer bepaald wordt het voortaan verboden om reclamedrukwerk en/of gratis pers te bedelen in brievenbussen waarop via een sticker vermeld wordt dat dit niet gewenst is. Ook komen er regels rond het inzamelen en aanbieden van textiel. Alleen organisaties die vermeld staan op de door OVAM gepubliceerde lijst van erkende textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen, zijn nog gemachtigd om textielcontainers te plaatsen en om huis-aan-huis inzamelingen te organiseren.

