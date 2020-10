Voor het eerst opnieuw evenementen dit najaar, weliswaar in een aangepast jasje Leen Belpaeme

07 oktober 2020

14u02 4 Bredene De Bredense veiligheidscel heeft het licht op groen gezet voor de organisatie van een aantal aangepaste najaarsevenementen.

Dit najaar organiseert het gemeentebestuur een aantal activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met de opgelegde coronamaatregelen. De belangrijkste activiteit die zal kunnen doorgaan is de Bredense cyclocross, die op 30 december staat gepland. De organisatie ervan wordt de komende weken en maanden verder uitgewerkt. Bredene organiseert dit jaar geen groot Halloween-event. Maar de gemeentelijke jeugddienst zorgt tijdens het hersftverlof wel voor een alternatieve invulling. Van vrijdag 30 oktober tot zondag 8 november wordt Bredene ondergedompeld in een duistere sfeer van heksen, spoken en pompoenen. Enge zoektochten, codes kraken in het spookhuis, experimenteren in het laboratorium, rillen tijdens een griezelfilm… kortom op verschillende locaties zullen er activiteiten zijn. Wie aan activiteiten wil deelnemen moet zich wel inschrijven. Dat zal kunnen vanaf 9 oktober via www.bredene.be.

Ook de 11 november-activiteit ‘Wandelen voor vrede’ gaat dit jaar door, maar het ontbijt dat telkens aan de wandeltocht wordt gekoppeld, niet. Op 11 november kunnen deelnemers wandelen voor vrede tijdens 2 wandeltochten met start aan het MEC Staf Versluys. Er is ook één gegidste wandeltocht voor maximum 20 personen, vooraf inschrijven hiervoor is verplicht.