Volg hier de tocht van Matthieu op de voet. Bredenaar zit halfuur voor op schema. “Straks tegenwind, dat is zes uur doorzwemmen” Leen Belpaeme

27 augustus 2020

10u56 22 Bredene Om 10.20 uur is Matthieu Bonne in Knokke-Heist, op de grens met Cadzand de zee in gegaan om aan zijn tocht langs de kustlijn te beginnen. Hij zal naar schatting 20 uur nodig hebben om de 67 kilometer lange tocht af te leggen. Het is ondertussen 16 uur en hij bevindt zich tussen Wenduine en De Haan. Lees onderaan de updates over zijn tocht

Kamp Waes-deelnemer Matthieu Bonne heeft al verschillende indrukwekkende avonturen beleefd. Zo zwom hij vorig jaar ook al het kanaal over. Ervaring heeft hij dus genoeg, maar in deze uitdaging is nog nooit iemand geslaagd. Vooral de stroming speelt daarbij een grote rol. “De afstand tussen De Panne en Knokke is 67 kilometer, maar in werkelijkheid zal het veel meer worden en dit onder zware omstandigheden. De stroomrichting en -sterkte wisselen voortdurend en bij tegenstroom (om de zes uur) ga je amper vooruit. Het wordt een keiharde uitdaging die naar schatting zo’n 20 à 24 uur zal duren”, aldus Matthieu. Hij heeft er alvast een geslaagde test opzitten, waarbij hij van Nieuwpoort naar De Haan en terug zwom, goed voor 15 uren en een afstand van 54 kilometer.

‘s Nachts zwemmen

Mathieu zal naar schatting tussen 6 en 7 uur aankomen in De Panne vrijdagmorgen. Hij zal de ganse nacht doorzwemmen. “Ik vind ’s nachts zwemmen wel leuk, het is iets speciaal.” Matthieu kan rekenen op een volledig team rond hem. “Het is een superteam aan boord en ook aan land.” Hij zal onderweg ook heel wat moeten eten om de verloren energie te compenseren. In Bredene hoopt hij op een pizza, zei hij voor de start in Knokke.

Hij heeft al heel wat uitdagingen ondernomen, maar als hij in deze opdracht slaagt is dat een droom die uitkomt. “Het zou mijn meest iconische overwinning zijn door mijn band met de zee en het strand. Ik ben hier geboren en opgegroeid, waardoor de zee al van jongs af aan een hele grote rol gespeeld heeft in mijn leven. De zee en het strand inspireren me. Het is mijn toevluchtsoord als ik mij rusteloos of down voel. Ik vind er rust, een plaats om te mediteren, me terug te trekken en te herbronnen”, vertelde Matthieu.

Update 16 uur

De poging van Matthieu Bonne om als eerste solo de kustlijn af te zwemmen verloopt tot nu toe goed. Hij zit een halfuur voor op schema. “Het ziet er goed uit”, vertelt pluspapa Erwin. “Hij zit voor op schema en Matthieu lacht nog dus we zien het positief in. Hij heeft ondertussen al de haven van Zeebrugge overgestoken. Hij moest daarvoor een 15-tal minuten aan boord van de boot komen. Dat was de afspraak met de scheepvaartpolitie om de werking van de haven niet te verstoren. Hij is ondertussen terug aan het zwemmen en bezig om terug richting de kust te zwemmen ter hoogte van Wenduine.”

Matthieu zal tegen 17.30 uur Bredene passeren. In zijn thuisgemeente worden wel wat supporters op het strand verwacht. Hij krijgt er ook zijn stuk pizza. De redders zullen het aan boord brengen. “Als Matthieu dan even aan boord komt om de havengeul van Oostende te kruisen dan kan hij een stukje proeven.” De zwemmer overleeft natuurlijk op meer dan pizza alleen. “Het is eigenlijk meer een ludiek stukje. Hij moet om de 20 minuten eten om voldoende brandstof binnen te krijgen. Hij heeft een eigen mengsel gemaakt met onder meer peperkoek, honing en kiwi en dat wordt met een spuit in zijn mond gedaan. Hij wordt eigenlijk op zijn wenken bediend. Soms vraagt hij een warme drank of een cola naargelang wat hij op dat moment nodig heeft. Hij heeft ook gelletjes zoals de coureurs met snelle suikers voor een energieboost.”

Eenmaal voorbij het Kursaal staat Matthieu een lastig stuk te wachten. “Vanaf hier komt de tegenstroom voor zes uur. Hij zal dan amper vooruitgang boeken. Dat is lastig, maar hij is hier op voorbereid. Hij weet dat hij gewoon zes uur moet volhouden en daarna zal hij weer vordering maken. Als er dus geen andere complicaties zijn zal dit hem zeker lukken”, zegt Erwin Inghelbrecht.

Je kan de tocht live volgen via https://locatoweb.com/map/single/0806217095.