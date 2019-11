Vijf nieuwkomers voor Brouwerij Betsy van kaas tot Flemish Coffee Leen Belpaeme

07u21 0 Bredene Drie jaar na de geboorte van Blonde Betsy lanceert brouwer Jürgen Tavernier vijf nieuwe producten van een koffielikeur tot een eigen kaas. Zaterdag wordt iedereen uitgenodigd om te proeven in het MEC Staf Versluys.

Jürgen Tavernier startte drie jaar geleden met een eigen biertje en vond voor de naam inspiratie dicht bij huis met een verwijzing naar Blote Betsy op het Duinenplein. De Blonde Betsy kreeg ondertussen gezelschap van een Brunette en Gin Betsy. Nu breidt de Bredense brouwer zijn assortiment uit met vijf nieuwe producten. “We hebben een Blonde tripel gemaakt, maar ook een Oak Betsy door de Brunette 9 maanden te laten rijpen op whiskyvaten. Het is geen nieuw recept, maar het biertje heeft wel een volledig nieuwe smaak. Je proeft toetsen van vanille en het eik van de vaten. We hebben daarnaast ook een jenever gemaakt op basis van de Blonde Betsy met hop en kruiden. We hadden de jenever nodig om de flemisch coffee te maken en konden het zowel ook apart bottelen”, zegt Jürgen Tavernier. De koffie komt van Aroma koffie in Oostende en is een koffielikeur. Als laatste liet de brouwer ook nog kaas maken van de Brunette. Voor Tavernier blijft de brouwerij een deeltijds beroep. “Ik bouw de brouwerij bewust stap voor stap uit. Ik doe alles zelf van het brouwen tot het leveren en de boekhouding. Ik hou van die variatie. Momenteel mag ik op een 80-tal plaatsen leveren, vooral in de regio. Ik ga zelf niet de baan op, maar via mond-tot-mondreclame komen er wel steeds meer winkels en cafés bij. Mijn voornaamste doelpubliek blijft Bredene. In plaats van uit te breiden naar nieuwe afnemers heb ik gekozen om het assortiment eerst uit te breiden om mijn huidige klanten beter te kunnen bedienen.”

Tot nu toe hebben nog maar twee mensen van de nieuwe producten geproefd. “Het is spannend om de reactie van het publiek te zien zaterdag, maar ik besef ook dat je nooit een bier kan brouwen die iedereen goed zal vinden. Smaken verschillen nu eenmaal. Het komt er vooral op neer om iets te maken dat een eigen smaak heeft om je te onderscheiden van andere bieren. Ik heb geen schrik voor de lancering, maar ik ben wel nieuwsgierig naar de reacties.”

Op zaterdag 16 november vanaf 11 uur kan je terecht in het MEC Staf Versluys om alles te proeven.