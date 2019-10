Vijf bestuurders onder invloed bij nachtelijke verkeerscontroles Siebe De Voogt

06 oktober 2019

11u35 0 Bredene De politie heeft zaterdagnacht grote verkeerscontroles gehouden in Wenduine en Bredene. In totaal werden 130 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 5 van hen bleken onder invloed van alcohol rond te rijden.

De controles van de lokale politie Bredene/De Haan situeerden zich langs de Ringlaan in Wenduine en Brugsesteenweg in Bredene. 2 van de 5 betrapte bestuurders hadden net een glas teveel op en moesten hun rijbewijs voor 3 uren inleveren. Ze kregen een onmiddellijke inning van 179 euro. 3 andere bestuurders keken volgens de politie dieper in het glas. Hun rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden. Later zullen ze zich ook voor de politierechtbank mogen verantwoorden. Ondanks z’n rijverbod kroop één van de bestuurders later op de nacht alsnog achter het stuur. Zijn wagen werd ingehouden. Naast de betrapping van beschonken bestuurders stelde de politie ook 13 processen-verbaal op wegens technische gebreken aan een voertuig of het niet kunnen vertonen van geldige documenten. 4 bestuurders moesten tot slot een boete van 116 euro betalen voor het niet dragen van hun veiligheidsgordel.