VIDEO. Europaschool Bredene “mist haar kindjes” en maakt dat duidelijk met leuke videoclip Timmy Van Assche

01 mei 2020

18u36 0 Bredene Het wordt het leerkrachtenteam van de Europaschool duidelijk teveel: de lege klaslokalen en de verlaten speelplaats. Met een leuke video maken de leraars dan ook duidelijk dat ze ‘hun’ kinderen missen.



Op de tonen van het liedje ‘Kom Wat Dichterbij’ van Regi, Jake Reese en OT maken de medewerkers, zoals de juffen en zelfs poetshulpen, hun opwachting in een swingend clipje. Iedereen neemt een stukje van het lied voor zijn of haar rekening, en zelfs de kinderen van het schoolteam krijgen een leuke bijrol. Het resultaat mag er best zijn. Als slotzin komt tevoorschijn: “Europaschool Bredene mist haar kindjes.” Het filmpje werd gedeeld via zowel de Facebook-pagina van de school als hun eigen website als verrassing voor de kinderen en ouders.