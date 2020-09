Victoire Desmet is heel nuchter over het komende seizoen met KB Oostende Bredene: “We spelen met meisjes die nog nooit op seniorniveau basketten” Bjorn Vandenabeele

24 september 2020

10u25 0 Bredene KB Oostende Bredene promoveerde na vorig seizoen naar eerste landelijke. Een ferme stap voor de club en het team, zeker als je weet dat er een nieuwe coach kwam, maar geen versterking. Victoire Desmet weet dan ook dat het een heel moeilijk seizoen zal worden.

KB Oostende Bredene geeft in de laatste poulewedstrijd van de Beker van Vlaanderen het Oost-Vlaamse Gavere partij. “Wij kennen hen helemaal niet goed, dus moeilijk in te schatten wat we mogen verwachten”, klinkt het bij Victoire Desmet. “We bekijken al onze bekermatchen als goede oefenwedstrijden. Ons team is erg verjongd, dus elke match die we kunnen spelen voor de competitie hebben we nodig. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we ons eigen spel spelen en dan zien we wel hoe het loopt.”

“We hebben drie bekermatchen gespeeld en die gewonnen. De focus ligt op de jeugd bij ons, dus de coach laat iedereen goed roteren. Er is nog veel werk aan de winkel en er moet nog veel geleerd worden, maar elke week zien we verbetering en dat is het belangrijkste.”

Grote ambities zijn er dan ook niet voor dit eerste jaar terug op het hoogste landelijke niveau. “Ik denk dat we realistisch moeten zijn en moeten beseffen dat dit een heel zwaar jaar gaat worden. We hebben geen versterking kunnen aantrekken en we spelen met meisjes die nog nooit op seniorniveau gebasket hebben. Het behoud afdwingen is het belangrijkst. Hopelijk evolueren we goed als team door het seizoen. Het is nog een beetje koffiedik kijken hoe de andere ploegen gaan zijn. Ik heb het gevoel dat er veel ploegen zijn die zich niet hebben kunnen versterken, dus wie weet doen we het zo slecht nog niet.”

Vreemd dat er gebasket mag worden

“Eerlijk gezegd twijfel ik of we überhaupt gaan starten aan het seizoen. Sowieso zal het niet lopen zoals normaal met veel afgelastingen. Ik denk dat we beter onze blik op volgend jaar richten want dit zal een verloren jaar zijn. Ik snap ook niet zo goed dat het toegelaten is om te basketten. Je komt toch in dicht contact met veel verschillende mensen over heel Vlaanderen. Ik vind het niet zo verantwoord.”

“Ik zou het wel jammer vinden als het zou worden stopgezet, maar heb er wel alle begrip voor. Raar is ook dat elke club of stad andere regels heeft. Bij de ene ploeg mag je niet douchen na de match of er mag geen publiek zijn of niemand moet zijn mondmasker dragen. Er zit geen eenheid in en dat maakt het wel verwarrend.”