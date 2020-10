Versoepeling mondmaskerplicht in Bredene Leen Belpaeme

07 oktober 2020

13u58 0 Bredene Bredene heeft het gebruik van mondmaskers in de open ruimte versoepeld.

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht in de Kapelstraat en aanpalende parkings en het winkelwandelgedeelte Duinenstraat, de parkings van de grootwarenhuizen en parking Shopping Bredene. Het dragen van een mondmasker is wel nog steeds verplicht als de afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden. Inwoners dienen wel steeds in het bezit te zijn van een mondmasker. In de handelszaken zelf is het dragen van een mondmasker wel nog steeds verplicht. Ook op de dinsdagmarkt blijft het dragen van een mondmasker de norm. Dat geldt ook voor de schoolpoort, de openbare gebouwen het Milieu- en recyclagepark en op het openbaar vervoer.