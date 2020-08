Versoepeling mondmaskerplicht gaat vandaag al in Leen Belpaeme

26 augustus 2020

08u46 7 Bredene Bredene besliste vorige week om de mondmaskerplicht vanaf begin september te versoepelen. Het gemeentebestuur heeft deze versoepeling nu vervroegd. Vanaf vandaag is het niet langer noodzakelijk om op het ganse grondgebied een mondmasker te dragen. Dat geldt ondertussen ook voor Bredene besliste vorige week om de mondmaskerplicht vanaf begin september te versoepelen. Het gemeentebestuur heeft deze versoepeling nu vervroegd. Vanaf vandaag is het niet langer noodzakelijk om op het ganse grondgebied een mondmasker te dragen. Dat geldt ondertussen ook voor Oostende en De Haan

De algemene mondmaskerplicht werd eind juli ingevoerd. De drukste periode van het zomerseizoen is ondertussen achter de rug. Vanaf vandaag woensdag 26 augustus komt er een einde aan deze algemene mondmaskerplicht. Enkel binnen een aantal duidelijk afgebakende zones is het dragen van een mondmasker nog verplicht. Deze zones worden aangeduid met speciale borden. Het dragen van een mondmasker in deze zones is enkel verplicht voor voetgangers en niet voor fietsers of sporters. Inwoners dienen wel steeds in het bezit te zijn van een mondmasker.

Hier moet je wel nog een mondmasker dragen:

• Strandtoegangen en Spinoladijk

• Zone Bredene Shopping Center

• Parking Colruyt/Aldi

• Winkelwandelgedeelte Duinenstraat

• Wandelpaden in de duinen

• Kapelstraat (zone tussen K. Astridlaan en Peter Benoitlaan) en alle aanpalende parkings

• Voor de schoolpoort

• In alle openbare gebouwen

• Milieu- en recyclagepark

• Op het openbaar vervoer

• In alle winkels