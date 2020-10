Versier je huis voor Halloween en win een prijs Leen Belpaeme

12 oktober 2020

14u21 0 Bredene Om Halloween te laten leven in het straatbeeld organiseert schepen Alain Lynneel in samenwerking met Hof Der Prinsen Bredene opnieuw de Halloweenversierwedstrijd in Bredene.

Versier je gevel, voortuin, terras of balkon in Halloweenstijl en schrijf je zeker in voor deze sfeerwedstrijd. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Je kan je ook online inschrijven via www.alainlynneel.be of via de flyer die in de brievenbussen gestoken wordt. Iedereen die deelneemt, heeft zeker een prijs. De hoofdprijs is dit jaar een fiets geschonken door Fietsmoto uit Bredene. De jury komt langs op 31 oktober tussen 19 en 22 uur. “Ik zou zeggen: Laat Bredene maar griezelen op 31 oktober. Ik ben benieuwd naar de nieuwe creaties”, laat Alain Lynneel nog weten.

Bredene organiseert dit jaar geen groot Halloween-event. Maar de gemeentelijke jeugddienst zorgt tijdens de herfstvakantie wel voor een alternatieve invulling. Van vrijdag 30 oktober tot zondag 8 november zijn er enge zoektochten, kan je codes kraken in het spookhuis, experimenteren in het laboratorium of rillen tijdens een griezelfilm… kortom op verschillende locaties zullen er activiteiten zijn. Wie aan activiteiten wil deelnemen moet zich wel inschrijven. Dat zal kunnen vanaf 9 oktober via www.bredene.be.