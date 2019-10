Versier je gevel voor Halloween en win een prijs Leen Belpaeme

10u47 0 Bredene Traditioneel worden heel wat woningen aangekleed in de eindejaarsperiode, maar in Bredene loopt ondertussen al zeven jaar een Halloweenversierwedstrijd om woningen eind oktober in een griezelige badje te doppen.

Alain Lynneel organiseert ook dit jaar samen met Hof der Prinsen Bredene de wedstrijd. Inschrijven kan nog tot 26 oktober. Iedereen die zich inschrijft en zijn gevel, voortuin, terras of balkon versiert wint een prijs. De top tien krijgen nog mooiere prijzen zoals ontbijtmanden of elektrische toestellen. De hoofdprijs dit jaar is een fiets geschonken door Ken’s Fietsen. In elke brievenbus in Bredene werd een flyer gestoken om je gratis in te schrijven voor deze wedstrijd. Nieuw dit jaar is dat je ook de mogelijkheid hebt om online in te schrijven via www.alainlynneel.be. De jury gaat rond rijden op 31 oktober tussen 19 en 22 uur.